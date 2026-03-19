En el marco del Programa de Formación Docente Continua “Red Aprende”, el Ministerio de Educación llevó adelante esta semana el segundo encuentro presencial del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE), destinado a fortalecer a equipos de gestión y docentes de 200 escuelas secundarias de toda la provincia.

El PLIE es una formación intensiva a cargo de la Fundación Varkey, que tiene como objetivo potenciar las capacidades de directivos y equipos de conducción mediante herramientas innovadoras que permitan acompañar las trayectorias escolares y proyectar una educación de calidad.

El martes, el encuentro se realizó en el salón de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, destinado a equipos del Área Metropolitana y localidades cercanas. En tanto, el miércoles 18 la capacitación se replicó en el Centro Cultural Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña, convocando a docentes de la zona centro, sudeste y norte provincial.

Acompañar la transformación de la escuela secundaria

Durante las jornadas, el director de Educación Superior, Luis Monzón, junto a la directora de Nivel Secundario, Elizabeth Salto, destacó la importancia de estas iniciativas. “Estas propuestas tienen la virtud de acompañar los procesos de transformación y de innovación en el nivel Secundario”, señaló.

El funcionario explicó que, junto a la Fundación Varkey, se desarrollan dos líneas principales: el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa y la propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), ambas destinadas a escuelas seleccionadas de toda la provincia.

Asimismo, indicó que estas acciones se complementan con otros programas como la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras y la iniciativa Aprender Matemática, en el marco del Compromiso Federal de Alfabetización Inicial. “Tenemos un 2026 con muchas acciones de formación docente continua para acompañar a las instituciones”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que a partir de mayo se pondrá en marcha una capacitación específica en comprensión lectora, destinada a escuelas secundarias y al segundo y tercer ciclo del nivel primario, que estará a cargo de la investigadora del CONICET Valeria Abusamra y su equipo.

Desde la Fundación Varkey, el integrante del equipo pedagógico Hernán González destacó el enfoque práctico de los encuentros: “Son espacios dinámicos, participativos, donde los docentes se llevan herramientas concretas para aplicar en el aula”. Por su parte, Pamela González remarcó que las propuestas se estructuran sobre tres pilares fundamentales: liderazgo, desarrollo profesional docente e innovación.

Nuevas propuestas de capacitación

En el primer cuatrimestre también se desarrollará una capacitación en Educación Emocional, orientada a docentes que ya iniciaron procesos de transformación educativa. A esto se suma la propuesta de Educación del Carácter, que comenzó en Sáenz Peña y se replicará en el segundo cuatrimestre en Resistencia. Además, para este nuevo grupo se reeditará en la segunda mitad del año la formación en Aprendizaje Basado en Proyectos.

Todas estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer los equipos de gestión institucional y mejorar el acompañamiento de las trayectorias escolares, promoviendo una escuela secundaria más innovadora, inclusiva y vinculada con su comunidad.

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