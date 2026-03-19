El Ministerio de Salud, en articulación con la Subsecretaría de Modernización del Estado, impulsan un proceso de mejora integral del sistema de turnos con el objetivo de optimizar el acceso a los servicios sanitarios de la provincia y garantizar una atención más eficiente y centrada en el paciente.

El subsecretario de Modernización, Federico Valdés, explicó que “hemos detectado cuáles son los ajustes necesarios para achicar la brecha con el ciudadano y ofrecer una mejora concreta en la atención”.

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó que el eje del trabajo está puesto en garantizar mayor accesibilidad y eficiencia: “Estamos trabajando para mejorar los sistemas de turnos digitales, corrigiendo errores y avanzando hacia una plataforma más amigable para la gente”.

En ese marco, el funcionario remarcó la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma en la atención sanitaria: “Debemos dejar atrás un modelo en el que el paciente tenía que salir a buscarnos. Hoy el desafío es contar con un sistema centrado en el paciente, donde el Estado esté al servicio de sus necesidades”.

Asimismo, señaló que uno de los principales problemas detectados fue la limitada disponibilidad de turnos: “En muchos casos, las agendas se abrían el día anterior, generando una ‘cola digital’ que no resolvía el problema, sino que lo trasladaba. Necesitamos un sistema más ordenado, previsible y accesible”.

Finalmente, Rodríguez subrayó que este proceso implica también una transformación cultural dentro del sistema sanitario: “Sabemos que es un trabajo que requiere tiempo y compromiso, porque implica modificar prácticas arraigadas, pero estamos convencidos de que este cambio mejorará significativamente la accesibilidad y la calidad de atención para toda la población”.

Periodismo365







