Este lunes, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, anunció oficialmente la sexta subasta de bienes en desuso del Estado provincial. En esta edición, saldrán a la venta 36 vehículos pertenecientes a diversos ministerios e instituciones, con bases que resultan atractivas para el público general.

-Jueves 26 y viernes 27 de marzo: de 9:00 a 12:00 horas.

-Sábado 28 de marzo: de 9:00 a 17:00 horas (horario corrido).

Durante la conferencia de prensa, Meiriño destacó que los fondos recaudados en subastas anteriores han vuelto en servicios y en obras a los chaqueños. “La plata de los chaqueños vuelve a los chaqueños, transformamos bienes abandonados en recursos útiles: gracias a esto se adquirieron ambulancias, un nuevo Centro de Salud para Villa Río Negro; unidades para el programa Ñachec, avanzamos en el Centro Odontólogico Santa Apolonia y compramos más de 2.000 ventiladores industriales para nuestras escuelas", señaló la funcionaria.

"Queremos que la ciudadanía participe. Buscamos que estos procesos permitan, por ejemplo, que una familia acceda a su primer vehículo con bases que inician entre los 500.000 y 600.000 pesos", afirmó Meiriño.

Requisitos para participar

La convocatoria está abierta al público. Los interesados deberán presentarse el día de la subasta con su DNI para acreditarse:

-Acreditación: Lunes 30 de marzo, desde las 8:00 horas en el CEF.

-Inicio del remate: 9:30 horas.

Los vehículos a subastar comprenden modelos que van desde el año 2010 hasta el 2023, lo que garantiza una oferta variada tanto en antigüedad como en tipología de unidades.

Periodismo365