Este lunes, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, anunció oficialmente la sexta subasta de bienes en desuso del Estado provincial. En esta edición, saldrán a la venta 36 vehículos pertenecientes a diversos ministerios e instituciones, con bases que resultan atractivas para el público general.
La subasta se realizará el lunes 30 de marzo en el CEF 1, ubicado en avenida Lavalle al 700, con vehículos cuyos modelos parten desde el año 2010.
Para aquellos interesados en evaluar el estado de los rodados, se dispusieron tres jornadas de exhibición previa en el predio Galpón “La Mística":
-Jueves 26 y viernes 27 de marzo: de 9:00 a 12:00 horas.
-Sábado 28 de marzo: de 9:00 a 17:00 horas (horario corrido).
Durante la conferencia de prensa, Meiriño destacó que los fondos recaudados en subastas anteriores han vuelto en servicios y en obras a los chaqueños. “La plata de los chaqueños vuelve a los chaqueños, transformamos bienes abandonados en recursos útiles: gracias a esto se adquirieron ambulancias, un nuevo Centro de Salud para Villa Río Negro; unidades para el programa Ñachec, avanzamos en el Centro Odontólogico Santa Apolonia y compramos más de 2.000 ventiladores industriales para nuestras escuelas", señaló la funcionaria.
"Queremos que la ciudadanía participe. Buscamos que estos procesos permitan, por ejemplo, que una familia acceda a su primer vehículo con bases que inician entre los 500.000 y 600.000 pesos", afirmó Meiriño.
Requisitos para participar
La convocatoria está abierta al público. Los interesados deberán presentarse el día de la subasta con su DNI para acreditarse:
-Acreditación: Lunes 30 de marzo, desde las 8:00 horas en el CEF.
-Inicio del remate: 9:30 horas.
Los vehículos a subastar comprenden modelos que van desde el año 2010 hasta el 2023, lo que garantiza una oferta variada tanto en antigüedad como en tipología de unidades.
Periodismo365