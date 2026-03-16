El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informó que este viernes 20 se acreditará el Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.
El beneficio será depositado por la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, lo que permitirá que los empleados públicos puedan disponer de los fondos de manera inmediata en la actividad comercial local. Como es habitual, el Refrigerio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, instrumento que facilita la operatoria y asegura mayor agilidad en la acreditación del beneficio.
El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”.
En ese sentido, Villalonga remarcó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos permiten sostener las responsabilidades de pagos que lleva adelante la provincia. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir una vez más con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó.
Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas señalaron que la acreditación forma parte de una política de administración responsable, orientada a garantizar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, ya que estos recursos impactan directamente en el consumo y en la economía local.
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