César Collado, fiscal suplente a cargo de la Fiscalía 1 de Sáenz Peña describió la escena donde encontraron muerta a Juliana Frías y a su hija de 17 años en una vivienda de Quitilipi como algo "realmente macabro". Ordenó el traslado del cuerpo de la menor al Imcif.

El fiscal confirmó a NORTE que la mujer de 37 años fue asesinada de un certero golpe en la zona de la oreja con un hacha mientras que su hija fue abusada sexualmente con un elemento y luego asesinada mediante una maniobra de asfixia por ahorcamiento.

Luego de ser asesinadas, el autor tapó los cuerpos con una manta, ya que así fueron encontrados por la policía y justicia. "El agresor no tiene lesiones de que las otras personas hayan ofrecido resistencia, tampoco hay señal de pelea dentro de la habitación. Los cuerpos estaban tapados, evidentemente se tomó el trabajo después de cometer semejante tropelía de taparlos. No sabemos si él puso al aire a 17 grados centígrados o si ya estaba encendido", describió.

Asimismo, el fiscal ordenó que el cuerpo de la menor sea trasladado al Imcif para realizar la autopsia correspondiente. Y estimó que el jueves podría contar con más detalles para finalizar con las actuaciones judiciales y que David Ojeda, detenido por el doble femicidio preste declaración de imputado.

