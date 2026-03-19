La subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado del Chaco, Analía Ramírez, destacó el trabajo sostenido que se viene desarrollando en toda la provincia en la lucha contra el narcomenudeo, a través de distintos operativos coordinados por la Policía del Chaco.

La funcionaria remarcó especialmente el trabajo desplegado en el interior provincial, donde durante el último mes se concretaron múltiples allanamientos en localidades como Machagai, Presidencia Roque Sáenz Peña, San Bernardo, Quitilipi y Santa Sylvina, entre otras, con resultados significativos en materia de secuestro de estupefacientes. “Estos operativos reflejan una política clara: no hay zonas liberadas. El Estado está presente en cada localidad, actuando de manera firme y sostenida contra el narcotráfico”, sostuvo Ramírez.

En ese sentido, subrayó que el avance en la lucha contra el narcomenudeo es posible gracias al trabajo conjunto entre las distintas áreas de seguridad, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad Hugo Matkovich.

Asimismo, la subsecretaria destacó la importancia de la participación ciudadana y recordó que existen herramientas concretas para denunciar de forma segura: “Tenemos a disposición distintas vías para denunciar casos de narcokioscos o lugares de expendio de estupefacientes, con reserva de identidad. Una de ellas es la línea 0800-199-37642, que es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas. Además, contamos con el sistema de denuncias anónimas a través de código QR”. “Le pedimos a la comunidad que utilice estas herramientas y denuncie sin miedo. La información que aporta la ciudadanía es fundamental para poder actuar con mayor eficacia”, concluyó.

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