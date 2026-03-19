La iniciativa surge de un acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Asuntos Estratégicos, encabezada por Marcos Resico, y el Ministerio de Salud, a cargo del Dr. Sergio Rodríguez, y prevé la realización de 60 operativos sanitarios anuales, en toda la provincia.

El programa contempla la implementación de 5 operativos sanitarios mensuales que recorrerán de manera equitativa las distintas localidades chaqueñas. “Estos dispositivos territoriales permitirán que los vecinos accedan a consultas con médicos especialistas y otros servicios de salud sin necesidad de trasladarse a centros urbanos”- aseguró Resico, acompañado por el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios.

Desde el Gobierno destacaron que la medida apunta a “reducir las asimetrías en el acceso al sistema sanitario, con una cobertura proyectada que alcanzará a los 70 municipios de la provincia” afirmó el ministro Rodríguez junto al subsecretario de Abordaje Territorial, Gerardo Delgado.

Trabajo coordinado para una mayor cobertura

Para garantizar la eficacia del programa, las áreas involucradas definieron responsabilidades específicas:

-Ministerio de Salud: conformará los equipos médicos interdisciplinarios, proveerá insumos y medicamentos, y coordinará las derivaciones hospitalarias necesarias.

-Secretaría de Asuntos Estratégicos: tendrá a su cargo la planificación territorial, la articulación con los intendentes y la difusión de cada operativo para asegurar la participación de la comunidad.

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