La misma no se encuentra firme y no resuelve la cuestión de fondo. El Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco, informa a la comunidad que en el marco de las actuaciones judiciales vinculadas al Fondo Estímulo de la Producción, el Juzgado Laboral N° de Resistencia, a cargo del Dr. Bosch NO RESOLVIÓ LA CUESTIÓN DE FONDO PLANTEADO POR LOS TRABAJADORES DE LA PRODUCCIÓN, disponiendo una medida de tutela anticipada que establece el pago del fondo, solamente del mes de enero/2026.

Asimismo, el Poder Ejecutivo continuará con la administración responsable y sostenible de los recursos públicos, velando por el equilibrio fiscal y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en un marco de legalidad y razonabilidad.

En relación a la medida dispuesta, se informa que su eventual cumplimiento se llevará adelante conforme a las disponibilidades presupuestarias vigentes y los mecanismos administrativos establecidos, garantizando transparencia y orden en la ejecución de los recursos públicos.

El Gobierno Provincial continuará también ejerciendo su derecho de defensa en las instancias judiciales pertinentes, con el objetivo de resguardar el interés general de todos los chaqueños e instará a que se resuelva el fondo de la cuestión en los términos que prevé la constitución para terminar las instancias procesales.

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