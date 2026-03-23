El Gobierno de la Provincia del Chaco y el Nuevo Banco del Chaco S.A. aclaran a la ciudadanía que no avalan ni impulsan ningún proyecto de ley vinculado a la a refinanciación de deudas de los hogares chaqueños.

Las versiones periodísticas que asocian al Gobierno provincial o al Nuevo Banco del Chaco con iniciativas legislativas ajenas no reflejan la realidad. Cualquier novedad o modificación en materia de crédito y consolidación de deudas será comunicada por los canales oficiales de ambas instituciones.

Periodismo365