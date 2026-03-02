El presidente Javier Milei, durante el acto de apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Congreso de la Nación, dijo que “no podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kg/ha de algodón cuando en Brasil son de 1400 kg/ha”.

Sin embargo, el dato aportado por el presidente es incorrecto, porque en la última década el rendimiento promedio de algodón en la provincia de Chacho jamás fue inferior a los 1200 kg/ha. El máximo valor medio de la última década, según datos oficiales, fue de 2134 kg/ha en 2017/18, mientras que en las tres últimas campañas los rendimientos fueron descendiendo debido a condiciones climáticas desfavorables para el cultivo.

En tanto, en la presente campaña 2025/26 el área nacional de algodón –que se concentra en gran medida en Chaco– descendió un 30% respecto a 2024/25 a causa de demoras durante la siembra provocadas lluvias abundantes y la escasa rentabilidad proyectada del cultivo. Resulta llamativo que el presidente haya incluido al algodón en su discurso porque, justamente, el sector algodonero argentino viene registrando un resurgimiento en materia de avances genéticos.

Argentina es el primer país del mundo en desarrollar resistencia a imidazolinonas en algodón por medio de mutagénesis, un logro que se hizo en la provincia de Chaco gracias al trabajo de científicos del INTA.

El cultivar Arandú INTA BGRR-IMI, desarrollado por el INTA Sáenz Peña, además de resistencia a la familia de herbicidas de las imidazolinonas, es tolerante a restricciones hídricas y cuenta con una destacada sanidad foliar. La empresa semillera Gensus espera poder lanzarlo comercialmente este año en el mercado argentino.

Fuente y fotos: Bichos de Campo