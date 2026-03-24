En la antesala de los 50 años del golpe, la Conferencia Episcopal emitió un mensaje de profunda densidad política y social titulado "Nunca más" a la violencia de la dictadura y "siempre más" a una democracia justa. Teléfono para Milei: críticas al presente institucional y económico del país, las derivas autoritarias y la violencia verbal.

Al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura militar, la cúpula de la Iglesia Católica argentina no solo ratificó su compromiso con los derechos humanos, sino que trazó un diagnóstico severo sobre el presente institucional y económico del país, advirtiendo sobre las derivas autoritarias y la violencia verbal que domina la escena pública.

Una memoria contra el olvido y la "mutilación" de la historia

El documento, firmado por la Comisión Permanente tras su reunión en Buenos Aires, enfatiza de la mano a una cita al Papa Francisco que no es posible "dar vuelta la página" ni avanzar sin una memoria íntegra. En un contexto donde ciertos sectores del oficialismo ensayan discursos revisionistas, los obispos fueron tajantes: "Mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores".

«Nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa by Marcelo Rielo

La Iglesia recordó el horror del terrorismo de Estado como una "oscura noche" y puso especial énfasis en el dolor de los familiares de los desaparecidos, señalando que la libertad de una nación jamás se construye mediante la violación de los derechos humanos.

Crítica al modelo: "La supervivencia del más fuerte"

Uno de los puntos más agudos del texto es la caracterización de la etapa actual, con presidentes como Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en la Argentina, no casualmente aliados en su política global. Los obispos alertaron sobre una "tendencia creciente al autoritarismo" y el predominio de una "ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil".

Para la CEA, la fortaleza de una democracia no reside en la ley de la selva económica, sino en el cuidado de los más frágiles.En una crítica por elevación a la gestión económica del Gobierno, el Episcopado sostuvo que:

- "La democracia se envilece cuando deja a ciudadanos afuera" y es "indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar".

- El desarrollo humano integral es el "nuevo nombre de los derechos humanos" en la actualidad.

- Es urgente rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana.

El pedido de "desarmar el lenguaje" y el rol del Estado

Frente a la polarización y el estilo confrontativo que emana desde la Casa Rosada y se replica en las redes sociales, los obispos hicieron un llamado desesperado a "desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes". "¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor!", reza una de las líneas más potentes del documento, que pide terminar con la naturalización de la agresión en el Congreso y en los barrios.

Finalmente, la Iglesia se distanció de las posturas anarcocapitalistas o de mínima intervención estatal al reclamar una "presencia inteligente y eficiente del Estado". Según el mensaje, el Estado debe velar por la igualdad y garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional como base de cualquier proyecto estratégico de desarrollo que privilegie a los ancianos y a los niños.

El texto concluye con una oración a la Virgen de Luján, pidiendo que no "suelte de la mano" a la Argentina en la búsqueda de la solidaridad con los más débiles, un cierre que resuena como un recordatorio de las prioridades que, para la Iglesia, el poder político parece haber olvidado.

Fuente y fotos: Política Argentina



