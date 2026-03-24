A 50 años del golpe de Estado, expertos de ONU advierten que el Gobierno está desmantelando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, así como las unidades de investigación. También cuestionan el discurso que "minimiza" los crímenes de la dictadura y el "posible otorgamiento de indulto a militares condenados".

En un pronunciamiento de una gravedad institucional manifiesta, expertos de la ONU expresaron su "profunda preocupación" por el rumbo de las políticas de derechos humanos en la Argentina que gobierna Javier Milei, al cumplirse el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976.

El organismo internacional emitió un comunicado desde Ginebra donde detalla cómo las medidas del actual Gobierno están erosionando los pilares de la "justicia transicional" que hicieron del país un referente mundial en derechos humanos.



El informe es taxativo al señalar que las acciones oficiales no son meros ajustes administrativos, sino un ataque directo a la resolución de los crímenes de lesa humanidad. "Argentina está experimentando un retroceso alarmante en sus esfuerzos por asegurar memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición", sentenciaron los expertos independientes de las Naciones Unidas, en una frase cuyo final expresa lo grave que consideran a la situación.

Los expertos en derechos humanos de la ONU expresaron "su profunda preocupación por las medidas regresivas adoptadas en Argentina, que amenazan con socavar cuatro décadas de avances ejemplares en materia de memoria, verdad y justicia, y han advertido que las informaciones sobre un posible otorgamiento de indulto a militares condenados por crímenes internacionales supondrían un grave retroceso para la rendición de cuentas".

“Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional”, recuerdan los expertos, al hacer balance de los avances y los retos en el 50º aniversario del inicio de la dictadura militar en Argentina.

Tras recordar los "hitos de la justicia transicional en Argentina", entre los que se destacan la creación de la CONADEP, el Juicio a las Juntas, el enjuiciamiento y sanción penal de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad y la restitución de la identidad de niños desaparecidos forzadamemte, entre otros, la ONU advierte que "lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito”.

Asimismo, el informe precisa que los expertos comunicaron "su preocupación al Gobierno en seis ocasiones en relación con las medidas regresivas adoptadas desde 2024", y mencionan en ese sentido "la reducción del papel del Estado en la promoción de las investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas".

"En los últimos años, el Gobierno argentino también ha desmantelado instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos, señalaron los expertos", agregan.

En ese punto, sentencian: “Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición”. “Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”, agrega el informe. Por eso, los expertos recordaron que el Estado argentino "tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición", y que tal situación "no es opcional”.

En igual sentido, apuntaron contra lo que Milei y Agustín Laje consideran parte de su "batalla cultural". Los expertos expresaron su "profunda preocupación por las instancias publicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional".

“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, afirmaron.

Asimismo, los expertos "urgieron al Gobierno a no indultar a los militares condenados por crímenes atroces luego de que comenzaran a circular rumores en las redes sociales". “Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional”, advirtieron, y finalizaron: “Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición”.

Fuente y fotos: Política Argentina