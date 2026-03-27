Una importante cadena vendió varias de sus sucursales tras un periodo de caída de las ventas en el contexto de crisis.

Grupo Libertad y la cadena La Anónima anunciaron un acuerdo que implicó la venta de 12 de los 14 hipermercados de Libertad en nueve provincias, incluyendo las cuatro ubicadas en Córdoba. La operación también contempla la transferencia de un centro de distribución y el traspaso de unos 1.670 empleados que trabajan dentro de las grandes superficies, quienes pasarán a formar parte de La Anónima respetando sus condiciones laborales actuales. Sin embargo, la noticia generó preocupación entre el personal administrativo que gestiona las operaciones de estos hipermercados desde Córdoba, ya que este grupo no será absorbido por la nueva empresa.

Entre 80 y 100 trabajadores serán despedidos tras la venta de Libertad

"Nosotros no seremos transferidos como quienes trabajan en los híper. Ya se nos anunció que quedaremos desvinculados", afirmó uno de los empleados con larga trayectoria en la compañía al medio La Voz.

Se estima que entre 80 y 100 trabajadores administrativos serán desvinculados durante el proceso de transición, que se extiende hasta el 31 de mayo. Este personal se ocupa de tareas clave como la gestión de compras, el pago de sueldos y la relación con proveedores, y opera desde la casa central de Libertad en Córdoba para todo el país.

Desde Libertad confirmaron que ya comenzaron a comunicar los despidos y aseguraron que cumplirán con las obligaciones legales, incluyendo indemnizaciones y preavisos. La decisión se fundamenta en que La Anónima, con sede en Buenos Aires y con 171 sucursales, dispone de su propia estructura administrativa que cubrirá esas funciones.

Un detalle importante es que la mayoría de los empleados afectados se desempeñan fuera de convenio colectivo, lo que implica que las negociaciones se realizan sin la intervención sindical. En contraste, el personal que sí está dentro de convenio y trabaja en los hipermercados seguirá con continuidad laboral bajo La Anónima.

El proceso de reducción de personal en Libertad viene de meses atrás, motivado principalmente por la caída de rentabilidad de su unidad supermercadista. En enero se produjeron despidos en hipermercados de San Juan y Posadas, y en febrero cerró su formato Fresh Market en Buenos Aires, que había empleado a unas 90 personas.

En Córdoba, durante 2025, se abrieron retiros voluntarios y se concretaron desvinculaciones en diferentes áreas. El grupo justificó estos movimientos explicando que la vertical inmobiliaria es la que mantiene un desempeño sólido, mientras que el negocio de supermercados enfrentaba un deterioro económico. Actualmente, Libertad mantiene la operación de los hipermercados de Mendoza y Chaco, que no forman parte del acuerdo con La Anónima.

Fuente y fotos: La Voz - El Destape