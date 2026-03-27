En medio de la crisis política por el adornigate, el Gobierno tiene planeado avanzar en otros 6 mil despidos en el Estado. El recorte llegará a varias áreas y los motoriza el Ministerio de Desregulación. Buscará cambiar el eje del debate y volver a la comunicación de la crueldad.

“El recorte es en varias áreas”, afirmaron en Balcarce 50. Reducir el Estado a su expresión mínima es uno de los axiomas del gobierno de Javier Milei, pero el ajuste en la planta del personal se volvió una necesidad imperiosa con la caída de la recaudación de los últimos meses por el freno en la actividad económica.

Además la idea es cambiar el eje del debate público tras la crisis que le aplicó a la gestión libertaria el adornigate. Ese objetivo final podría alcanzar “un 10%” de la planta de empleados en el transcurso de 2026.

De acuerdo a datos del INDEC, a enero de este año, el Sector Público Nacional Argentino, que incluye la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, contaba con 278.705 empleados.

A diferencia de lo que sucedió en los dos años anteriores, donde los recortes estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno enfoca las reducciones en organismos descentralizados.

Si bien en Balcarce 50 evitan dar precisiones respecto de las áreas donde se producirán las bajas, todo apunta que será, fundamentalmente, “en organismos descentralizados”. Entre las entidades que se mencionan aparecen el Indec, el Conicet, la Coneau, la ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el ENRE, el INTA, el INTI, Senasa y el Enacom.

Fuente y fotos: InfoGremiales