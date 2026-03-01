“Creemos que es correcto”, afirma Trump a la NBC al ser preguntado por el asesinato del líder supremo de Irán desde 1989. Una fuente israelí de alto rango que cita la agencia Reuters afirma han encontrado su cuerpo.

Donald Trump ha confirmado el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante los bombardeos lanzados junto a EEUU este sábado. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, ha dicho Trump: “Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”.

Según Trump, Jamenei “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo y, gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país”.

En una llamada telefónica previa con NBC, al ser preguntado por quién sustituiría al líder supremo de Irán, Trump respondió: “No lo sé, pero en algún momento me llamarán para preguntarme quién me gustaría”. Y ha añadido: “Solo estoy siendo un poco sarcástico”. Y ante las informaciones que apuntaban a que Jamenei había sido asesinado en los bombardeos, ha afirmado: “Creemos que esa información es correcta”. Además, ha declarado que “la mayoría” de los altos mandos de Irán “han desaparecido”, y ha afirmado: “Las personas que toman todas las decisiones, la mayoría de ellas han desaparecido”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su parte, había dado unas horas antes por muerto a Jamenei este sábado en una comparecencia pública: “Durante tres décadas y media, este cruel dictador ha sembrado el terror por todo el mundo, ha infligido sufrimiento a su pueblo y ha trabajado sin descanso en su plan para destruir Israel. Ese plan ya no existe. Y hay muchos indicios de que este tirano tampoco existe”. Según una fuente israelí de alto rango que cita la agencia Reuters, Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, ha sido asesinado y han encontrado su cuerpo. La televisión israelí Channel 12.

El jefe de relaciones públicas de la oficina del líder supremo iraní ha acusado a los enemigos del país de “guerra psicológica” tras las informaciones sobre la muerte de Jamenei. “El enemigo está recurriendo a la guerra psicológica; todos deben ser conscientes de ello”, ha afirmado el responsable de relaciones públicas.

“Esta mañana hemos eliminado a altos cargos del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria, altos cargos del programa nuclear y seguiremos haciéndolo: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, ha asegurado Netanyahu. “Crearemos las condiciones para que el valiente pueblo iraní se libere de las cadenas de la tiranía”, ha añadido.

“Ciudadanos de Irán, no pierdan esta oportunidad, es una oportunidad única en una generación. No se queden de brazos cruzados porque pronto llegará su momento, el momento en que se les pedirá que salgan a las calles en masa. Salir a las calles para completar la tarea: derrocar al régimen atroz que les amarga la vida. Su sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que esperaban ha llegado”, ha señalado.

Su mensaje va en línea con el pronunciado por Trump al inicio de la agresión. “Al pueblo de Irán, la hora de vuestra libertad está cerca. Manténganse a cubierto, no salgan de casa, es muy peligroso. Las bombas caerán en todos lados. Cuando terminemos, tomen el Gobierno. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.

Incluso el hijo del viejo sha derrocado en la revolución de 1979 ha enviado este sábado un mensaje prácticamente idéntico. “La ayuda que el presidente de los Estados Unidos prometió al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes terminaremos el trabajo en esta batalla final. Estén atentos y preparados para volver a las calles para el empujón final, en el momento que yo especificaré con precisión”, ha señalado. “Mi mensaje al ejército, la policía y las fuerzas de seguridad del país es claro: únanse a la nación y ayuden a facilitar una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco naufragado de Jamenei y su régimen”.

Las agencias de noticias iraníes Tasnim y Mehr informan que el líder supremo se muestra “firme y decidido al mando del campo de batalla”. Imágenes satelitales muestran el impacto de los bombardeos sobre el complejo del ayatolá en Teherán.

El portavoz militar de Israel ha dicho que las fuerzas israelíes han matado a varios altos mandos de la defensa iraní este sábado. Entre ellos se están el ministro de Defensa de Irán, el general Aziz Nasirzadeh; el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpour; y un alto asesor del líder supremo de Irán, Ali Shamkhani.

