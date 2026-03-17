En el marco del Laboratorio de Innovación Pública, referentes de distintas áreas del Estado y municipios participaron de un encuentro dedicado a la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar procesos críticos en la administración pública, como las contrataciones y la transparencia institucional.

El Subsecretario de Modernización del Estado, Federico Valdez, señaló que la iniciativa busca no solo la formación técnica, sino también generar procesos más trazables y transparentes. “Estamos dando pasos concretos hacia adelante. Es un tema inevitable que debemos abordar como solución; nos brindará trazabilidad y mayor transparencia”, afirmó Valdez.

El funcionario explicó que la metodología se basó analizando experiencias exitosas en otros municipios del país. “El objetivo es reflexionar de manera conjunta con los organismos presentes para definir dónde estamos hoy y cómo avanzamos en la implementación de IA en nuestros sistemas. Innovar implica ajustar procesos y darle mejores soluciones a la gente”, agregó.

La jornada contó además con la participación de Iván Gauna, CEO y cofundador de Ethix, quien presentó herramientas orientadas a mejorar las licitaciones y contrataciones directas. “Nos dedicamos a resolver un problema específico: hacer que las contrataciones sean más eficientes, transparentes y seguras”, explicó Gauna, quien aclaró que la IA funciona como “copiloto” del trabajador público, potenciando la gestión y no reemplazando a las personas.

El encuentro cerró con un consenso generalizado sobre la importancia de la tecnología para modernizar la administración pública, siguiendo experiencias exitosas en provincias como Salta y Buenos Aires, y consolidando el Chaco como un territorio comprometido con la innovación, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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