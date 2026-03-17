El Ministerio de Salud del Chaco ya inició la campaña de vacunación 2026 con la aplicación de las dosis correspondientes a las vacunas del Calendario Nacional y la vacuna antigripal.

Las vacunas ya se encuentran disponibles en todo el territorio provincial, de manera gratuita y con los más altos estándares de calidad, a través de la red sanitaria pública. La campaña está destinada a niños, adolescentes y adultos, con especial prioridad para los grupos de riesgo en el caso de la vacuna antigripal.

Durante la actividad se aplicarán:

-Vacunas del Calendario Nacional para niños, adolescentes y adultos.

-Vacuna antigripal, destinada principalmente a personas que integran grupos de riesgo.













Desde el organismo recordaron que todas las dosis son gratuitas y forman parte de las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud. Asimismo, destacaron la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados para prevenir enfermedades y proteger a la comunidad. La campaña continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a la vacunación y fortalecer las acciones de prevención sanitaria.

Periodismo365



