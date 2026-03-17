El Ministerio de Salud del Chaco ya inició la campaña de vacunación 2026 con la aplicación de las dosis correspondientes a las vacunas del Calendario Nacional y la vacuna antigripal.
En este marco, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) acompaña la iniciativa e invita a sus afiliados a acercarse a la sede central para completar sus esquemas de vacunación. La jornada se realiza este martes 17 de marzo a partir de las 08.30 horas.
Las vacunas ya se encuentran disponibles en todo el territorio provincial, de manera gratuita y con los más altos estándares de calidad, a través de la red sanitaria pública. La campaña está destinada a niños, adolescentes y adultos, con especial prioridad para los grupos de riesgo en el caso de la vacuna antigripal.
Durante la actividad se aplicarán:
-Vacunas del Calendario Nacional para niños, adolescentes y adultos.
-Vacuna antigripal, destinada principalmente a personas que integran grupos de riesgo.
Desde el organismo recordaron que todas las dosis son gratuitas y forman parte de las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud. Asimismo, destacaron la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados para prevenir enfermedades y proteger a la comunidad. La campaña continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a la vacunación y fortalecer las acciones de prevención sanitaria.
Periodismo365