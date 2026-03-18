La Secretaría de Educación confirmó el comienzo de la inscripción al programa. Además, actualizó el listado de carreras y universidades que forman parte del mismo.

La iniciativa, que fue confirmada esta madrugada a través de la Resolución 159/2026, está destinada a estudiantes de bajos recursos que cursen carreras consideradas clave para el desarrollo productivo del país. El programa contará este año con 36.000 becas disponibles y un monto mensual de $81.685, lo que representa un incentivo económico para acompañar la trayectoria académica de los beneficiarios

El calendario definido por el Gobierno nacional establece dos plazos:

Renovaciones: hasta el 20 de marzo de 2026

Nuevas inscripciones: hasta el 3 de abril de 2026

El programa apunta a estudiantes universitarios y de tecnicaturas que provienen de hogares de bajos ingresos y que eligen carreras estratégicas, principalmente vinculadas a áreas como:

Ingeniería

Energía

Tecnología

Producción y desarrollo industrial

Resolución 159/2026 by gabrielalmendras2203

En tanto, el objetivo central del programa es fortalecer la formación de profesionales en sectores clave para el crecimiento económico argentino. Por último, la convocatoria 2026 incorpora nuevas bases y condiciones, que regulan el proceso de inscripción y selección y la Actualización del listado de carreras e instituciones, en línea con la oferta académica vigente. Además, la gestión del programa continuará a cargo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que supervisará la implementación, seguimiento y evaluación.

Fuente y fotos: Crónica