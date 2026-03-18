“Una mirada realista no debería nunca olvidar que ese riesgo aparece cada vez más cercano", dice un ensayo, publicado a la luz de la guerra en el Golfo.

En “una reflexión a la luz del Magisterio Pontificio”, el Vaticano publica un ensayo de Andrea Tornielli sobre la carrera al rearme y la urgencia de la paz en la que analiza “el riesgo del apocalipsis nuclear”. A la luz de cómo va la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, el tema es de rigurosa actualidad.

“Una mirada realista no debería nunca olvidar que el riesgo de un apocalipsis nuclear aparece cada vez más cercano y, cuando se comienza a pensar como posible -aunque sea por hipótesis-, la total destrucción del otro no tiene en cuenta los datos de hecho sobre los cuales concuerdan todos los analistas, como la doctrina de la destrucción mutua asegurada por el uso a gran escala de armas atómicas por parte de un país atacante contra un país defensor, dotado de capacidad de un segundo golpe, que comportaría la destrucción de ambos”, explica. Tornielli señala que “ninguna de las dos partes puede vencer porque el que golpea primero es destruido por la represalia”.

Andrea Tornielli (nacido en Chioggia, Italia, en 1964) es uno de los periodistas y escritores católicos más influyentes de la actualidad. Desde diciembre de 2018, por nombramiento del entonces Papa Francisco, es el responsable de coordinar toda la línea editorial de los medios vaticanos.

En el mundo de hoy existen alrededor de 12 mil cabezas nucleares, el 90% de las cuales las poseen Rusia (5.459, de las cuales 1.718 están desplegadas) y Estados Unidos (5.177, con 1.700 desplegadas). El autor destaca que “las armas nucleares ya existentes poseen una potencia tal de poder destruir nuestra civilización centenares de veces, mientras bastaría una cincuentena para causar daños catastróficos globales”.

La guerra convencional

En cuanto a la guerra convencional, “hay que reconocer que especialmente hoy la tecnología lleva a la guerra con un potencial destructivo enorme, que perdura por mucho tiempo con el riesgo de no terminar nunca y de favorecer la expansión del terrorismo y la inestabilidad”.

La tecnología disponible, agrega, especialmente hoy lleva a guerras con un potencial destructivo enorme, “que perduran largo tiempo, con el riesgo de no terminar más o de favorecer la expansión del terrorismo y la inestabilidad”.

Andrea Tornielli escribe que “la única verdadera solución, que encontramos en el Magisterio de los Pontífices, es la de abandonar la deshumanidad de los conflictos que registran un creciente poder de muerte confiado a la Inteligencia Artificial, para volver a la humanidad de la diplomacia, del diálogo, de la negociación”.

Y avanzar al desarme, “que para los cristianos encuentra fundamento en las palabras de Jesús a Pedro en el Getsemaní: ‘Aparta la espada’, ha dicho León XIV el pasado 11 de octubre; es una palabra dirigida a los potentes del mundo, a aquellos que guían la suerte de los pueblos. Está dirigida al mismo tiempo a cada uno de nosotros, para hacernos cada vez más conscientes de que por ninguna idea, o fe, o política, podemos matar”.

Destaca que es necesario “desarmar antes que nada el corazón porque, prosigue el Papa, ‘si no hay paz en nosotros, no daremos paz’”. Y es la invitación del pontífice a “adquirir un punto diverso para mirar al mundo desde abajo, con los ojos de quien sufre, no con la óptica de los grandes”.

En el reciente Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz 2026, León XIV escribió: “Los repetidos llamados a incrementar los gastos militares y las opciones que han seguido son presentadas por muchos gobiernos con la justificación de la peligrosidad de los otros. En efecto, la fuerza disuasiva de la potencia y, en particular, la amenaza nuclear, encarnan la irracionalidad de una relación entre pueblos basada no en el derecho, la justicia y la confianza, sino en el miedo y el dominio por la fuerza”.

El pontífice concluye, escribe Tornielli, que “frente a los escenarios de guerra cada vez más preocupantes” la única alternativa “es el desarme —cultural, político, espiritual—, la única alternativa a tener en consideración con seriedad porque abre una perspectiva diversa: un equilibrio basado en la confianza, la cooperación y la prevención”. En los últimos días, el riesgo de un enfrentamiento nuclear se ha acentuado, sobre todo en los debates en Estados Unidos, pero también en Europa.

Fuente y fotos: Clarín - AP