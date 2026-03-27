En el marco de las lluvias pasadas que afectaron a distintas zonas de El Impenetrable chaqueño, el Gobierno provincial continúa desplegando operativos de asistencia integral en territorio, con fuerte presencia en las localidades de Fuerte Esperanza y El Sauzalito.









En El Sauzalito, se mantiene un seguimiento permanente de la situación, con asistencia directa en parajes como La Laguna, Las Flores, El Pintado Viejo, Campo Noguera, La Tuna, La Plazuela, El Ballado, Las 2 Represas, Lagunita, El Gallo, El Azotado, El Algarrobal, El Límite y Campo El Niño.

Los equipos en territorio destacan que la prioridad es acompañar a cada familia afectada, atendiendo sus necesidades y reforzando la presencia del Estado en zonas de difícil acceso. Por otra parte, en Comandancia Frías, los operativos continúan con la misma intensidad, con asistencia directa y monitoreo constante ante el avance del agua.

En esta zona, los trabajos alcanzan a los parajes Límite, Palmarcito, El Ciervo, Campo El Niño, El Bañado, La Salvación, Los Toldos, Los Madrejones, El Churcal, El Churcalito, La Batea, Pozo Salado, La Bolsa, Alto Alegre, El Recreo, La Banda, Pozo El Tigre y Media Luna.

Fernando Vogel, coordinador zonal de Ñachec expresó “que el abordaje es integral y sostenido en el tiempo, con equipos que recorren diariamente cada sector para relevar situaciones particulares y garantizar una asistencia eficaz. Asimismo, Vogel destacó que “la presencia en territorio permite no solo responder a la emergencia, sino también anticipar nuevas necesidades y fortalecer el acompañamiento a las comunidades afectadas”.

Periodismo365