El incremento quedó formalizado a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La norma alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.

El incremento quedó formalizado a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La norma alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos salarios permanecían congelados desde diciembre de 2023. El aumento no tiene carácter retroactivo y no abarcó al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Antes del decreto, los ministros cobraban $3.584.006 y los secretarios $3.282.709. Con el aumento, los ministros pasaron a percibir cerca de $6.970.000 mensuales en bruto. En el caso de Adorni como jefe de Gabinete, que tiene jerarquía superior, la cifra que circula en Balcarce 50 llega a los $7 millones.

En los días previos a la firma se habló de una recomposición que podía oscilar entre el 60% y el 100%, aunque la normativa no precisó los montos que comenzarían a percibir los funcionarios. El decreto también incorporó una cláusula de resguardo: en caso de déficit fiscal financiero acumulado, los sueldos quedarían automáticamente congelados.

Para justificar la medida, el Ejecutivo sostuvo en su momento que “resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

La confirmación del nuevo salario de Adorni llega en un momento de máxima exposición para el funcionario tras su polémico viaje a Punta del Este. De hecho, este jueves la causa judicial dio un paso concreto. El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo ante el juez Ariel Lijo.

Fuente y fotos: Política Argentina



