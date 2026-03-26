La consultora Atlas Intel, que acertó la victoria de Milei en 2023, ubica el rechazo en 61,6 y el respaldo al presidente en 36,4, el piso mas bajo en tres años.

Al mismo tiempo, la aprobación marcó su nivel más bajo, llegando al 36,4% de la población. Por su parte, la evaluación negativa sobre el desempeño del gobierno crece por segundo mes, superando a la mitad de los argentinos (57,4%).

Milei había experimentado en el mes de febrero un aumento de la imagen tras la aprobación de diferentes leyes en el Congreso pero eso experimentó una caída de dos puntos para este mes. Otro dato que marca el momento del gobierno es la percepción sobre la situación económica actual que se ubica en niveles marcadamente negativos: el 74% de los argentinos considera que la situación del mercado laboral es mala y un 65% opina lo mismo de la economía.

Por otra parte, el pesimismo se refleja mayormente en la intención de compra para los próximos meses: el 57,2% de los argentinos cree que va a realizar menos compras. Asimismo, los tres principales problemas de Argentina continúan siendo la corrupción, el desempleo y los altos precios.

AR Latam Pulse Atlas & Bloomberg 03_2026 by Augusto Taglioni

Atlas puntualiza que por el deterioro en la imagen pública de Javier Milei en el último mes , Axel Kicillof se posiciona con el político mejor evaluados por la encuesta junto a la Senadora, Patricia Bullrich.

La encuesta también consultó sobre la percepción de los argentinos sobre el Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Casi la mitad (49,2%) de los encuestados dice estar en contra del acuerdo, aunque tiene también una base de apoyo amplia que llega al 40,6%.

Cuando se pregunta por los efectos que tiene o tendrá el acuerdo, alrededor de la mitad menciona el cierre de fábricas y pymes (51%) y la pérdida de empleos en industrias locales (48,2%). El aspecto positivo más mencionado es la baja de precios para los consumidores, aunque solo llega al 25,5%.

Por último, la mitad de los argentinos encuestados (50,7%) opinan que este acuerdo va a empeorar mucho o algo la situación económica de Argentina. Un poco más de un tercio de la población (34,1%) cree que el acuerdo va a mejorar mucho o algo la economía del país.

Fuente y fotos: La Política Online



