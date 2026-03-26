Al estar circulando por calle 22 y 25 del mencionado barrio, "bien en la esquina escuchamos que nos atacaban con gomeras y bolitas de acero de rulemanes, impactando en los vidrios de la puerta trasera de la ambulancia identificada como Móvil 6774. "Si esa bolita de acero le pega en la cabeza al compañero que va sentado atrás, lo mata porque arrancó completo el panel de vidrio, como un balazo", consideró un trabajador consultado por Periodismo365

"Nosotros íbamos a buscar un paciente de urgencia. Este tipo de ataques ya sucedieron varias veces entre el año pasado y este año, siempre de noche. Por suerte no hubo que lamentar heridos entre el personal de Salud Pública", comentaron fuentes consultadas por Periodismo365; detallando que constataron roturas de vidrio de la puerta trasera del móvil sanitario y que minutos después formalizaron la correspondiente denuncia penal en la Comisaría de la zona.

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