La Unión Federal de Guardaparques de Argentina advirtió sobre la falta de personal, salarios bajos y carencias de infraestructura en parques provinciales. Señalan que el Parque Provincial Loro Hablador, una de las principales áreas de conservación del Chaco, cuenta con apenas dos trabajadores para su custodia.

En ese marco, la comisión directiva de la entidad indicó que mantuvo conversaciones con el subsecretario de Ambiente de la provincia, Mariano Moro, a quien le transmitieron su preocupación por las dificultades que enfrentan los trabajadores del sector.

De acuerdo con el comunicado, los dos trabajadores del Parque Loro Hablador deben cumplir sus tareas “sin movilidad, sin luz, sin recursos y percibiendo magros sueldos”, una situación que complica seriamente el control de actividades ilegales. “La falta de personal, equipamiento e infraestructura dificulta la lucha contra la caza furtiva y las mafias madereras que están destruyendo el Chaco”, señalaron.

Un área clave para la conservación

El Parque Provincial Loro Hablador posee unas 19.500 hectáreas y fue creado en 1998 con el objetivo de preservar uno de los principales sitios de nidificación del loro hablador, ave declarada especie emblemática del Chaco en 2016.

Además, en el área se desarrollan proyectos de conservación e investigación sobre diversas especies de fauna, entre ellas el tatú carreta, el pecarí quimilero y el yaguareté, lo que convierte al parque en una de las unidades de conservación más relevantes de la provincia. Sin embargo, desde la organización advirtieron que, pese a su importancia, el área protegida “hoy se encuentra desprotegida”.

Reclamo por precarización laboral

La entidad también denunció que muchos guardaparques enfrentan condiciones laborales precarias. Entre los problemas mencionados figuran contratos inestables, episodios de violencia laboral y salarios que, según indicaron, se ubican por debajo de la línea de pobreza.

A esto se suma la escasez de personal para cubrir las guardias y la falta de equipamiento e infraestructura adecuada para desarrollar las tareas de conservación. “Sin personal, sin equipamiento y sin infraestructura no se puede hacer conservación”, remarcaron.

Pedido al gobierno provincial

Desde la Unión Federal de Guardaparques apelaron a la “buena voluntad del gobierno provincial” para avanzar en soluciones concretas y manifestaron su disposición a colaborar en la búsqueda de respuestas.

El comunicado concluye con un llamado a las autoridades para priorizar políticas públicas que permitan fortalecer la protección de las áreas naturales y garantizar condiciones laborales dignas para quienes trabajan en su cuidado.

