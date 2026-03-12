El presidente de Secheep, José Bistoletti, rechazó las declaraciones del intendente de Colonia Aborigen Mateo Vucko sobre un supuesto abandono de obras y aseguró que los trabajos de infraestructura eléctrica en la localidad continúan de acuerdo a lo planificado por el Gobierno provincial.

El funcionario explicó que el Gobierno provincial viene trabajando desde hace tiempo en distintas intervenciones para mejorar el servicio eléctrico en la localidad. Entre ellas, mencionó las obras realizadas en un barrio de viviendas donde se ejecutó la extensión de una línea de media tensión y la instalación de un transformador para garantizar el suministro eléctrico.

Según detalló, estas tareas permitieron llevar el servicio a la zona mediante la construcción de la infraestructura necesaria para abastecer a las viviendas, y remarcó que se trata de trabajos ejecutados por Secheep con financiamiento y acompañamiento del Gobierno provincial.

Bistoletti también aclaró que actualmente se avanza en el acopio de materiales necesarios para completar la etapa final de la obra. “Estamos en una etapa en la que debemos comenzar con la línea de baja tensión y para eso necesitamos contar con todos los materiales. Se esperó eso, recibir más de 45 columnas de madera que se utilizarán en la red de baja tensión”, explicó. Asimismo, señaló que recientemente se concretó la colocación del transformador y se avanzó con las instalaciones correspondientes, por lo que en los próximos días se retomarán plenamente los trabajos.

Acompañado por el vocal de Secheep, Germán Perelli, Bistoletti fue contundente al remarcar que las obras son ejecutadas por la empresa provincial y cuestionó los intentos de adjudicarlas al municipio. “Son obras de la provincia, ejecutadas por Secheep con el acompañamiento del Gobierno provincial, y se están realizando en tiempo y forma”, afirmó.

Acevedo: “No es verdad que las obras estén abandonadas”

Por su parte, el concejal Hugo Acevedo explicó que solicitó la reunión con las autoridades de Secheep para conocer de primera mano la situación de las obras y llevar información clara a los vecinos de Colonia Aborigen, luego de las versiones difundidas en la localidad.

Acevedo aseguró que la empresa energética mantiene presencia en la zona y recordó que en los últimos años se realizaron distintas intervenciones para fortalecer el servicio eléctrico, entre ellas la instalación de transformadores y mejoras en la red de distribución.

En ese sentido, remarcó que las afirmaciones sobre un supuesto abandono de obras no se condicen con la realidad. “Queremos llevar tranquilidad a la comunidad, porque sabemos que se realizaron trabajos importantes para mejorar el servicio eléctrico y que las obras continúan”, expresó.

Finalmente, el concejal sostuvo que la reunión permitió conocer el estado real de los trabajos y confirmó que en los próximos días se retomarán las tareas vinculadas a la red de baja tensión para completar la obra destinada a nuevos barrios de viviendas en la localidad.

