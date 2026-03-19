En el marco de la última asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, se alcanzó un acuerdo histórico en materia de fiscalización y cooperación interjurisdiccional, con la participación de las máximas autoridades de seguridad vial de todas las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se suman provincias del NOA con importante flujo vehicular hacia la región, como Salta y Santiago del Estero, ampliando el alcance de esta red federal. Desde el organismo, reunido en la ciudad de Rosario, destacaron que este acuerdo fortalece el federalismo en beneficio de toda la comunidad, permitiendo avanzar hacia controles más ágiles, eficientes y transparentes. La articulación no solo se limita al ámbito vial, sino que también incorpora estrategias operativas vinculadas a la seguridad pública.

En ese sentido, se remarcó que los operativos de fiscalización contribuyen a la prevención e intervención en distintos ilícitos, como el transporte de estupefacientes, la detección de vehículos robados, la identificación de personas con pedidos de captura y la búsqueda de personas.

De esta manera, se consolida una red interprovincial más integrada, dinámica y estratégica, orientada a obtener resultados concretos en materia de seguridad y prevención, tanto en rutas como en el territorio en general.

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