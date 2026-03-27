La fabricante de Peugeot y Citröen cerrará un turno de su producción desde mayo y prepara un plan de retiros voluntarios: hay temor en los trabajadores.

Stellantis, la histórica compañía fabricante de Peugeot y Citröen, anunció que cerrará un turno de producción a partir de mayo en su planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, y que implementará un Plan de Retiros Voluntarios para los operarios, lo que descuenta que existirá una importante reducción del personal.





La decisión de la compañía obedece a un plan de reordenamiento de la actividad, debido a la baja de la demanda que se transformó en una constante desde julio del año pasado. En el establecimiento ubicado en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, realizan los Peugeot 208 y 2008, los cuales tienen una buena demanda en el mercado nacional, de hecho, el primer modelo es el tercero más vendido en el primer bimestre con un 4,7% y el segundo, un SUV-B, también es el tercer modelo con mayor demanda en su segmento y Top 10 del mercado, con un 2,7% de market share. En menor medida, también hacen Peugeot Partner y Citröen Berlingo.

Pero a pesar de que tiene una posición privilegiada en el mercado doméstico, debe adaptar el volumen de producción a la demanda del brasilero, el principal destino de las exportaciones. El cierre de turno de producción derivará en un Plan de Retiros Voluntarios para los operarios. Actualmente, cuentan con más de 2.000 empleados en las dos líneas operativas que funcionan. Sin embargo, no hay certeza de cuántas fuentes de trabajo se perderán, aunque se descuenta que la reducción no será lineal con el cierre de un turno.

Según publicó Infobae, la firma emprendió una campaña de difusión apuntando al personal, los delegados, el sindicato y los proveedores, al tiempo que informó que tendrá un estricto cumplimiento con las normas y leyes laborales vigentes.

🟣 STELLANDIS, PRODUCTORA DE CITROËN Y PEUGEOT, PARALIZA SU PLANTA POR COMPLETO POR DOS SEMANAS

El grupo Stellantis, productora de Citroën y Peugeot, vuelve a detener la producción de su planta ubicada en El Palomar. La decisión se acordó con la UOM de 3 de Febrero a última...👇 — LA RUEDA, comunicación popular (@laruedanoticias) March 26, 2026

Stellantis confirmó que “el objetivo es mantener la sustentabilidad industrial, incluso en una planta que fue elegida para la producción de vehículos híbridos, siendo la única que por el momento lo hace en nuestro país”.

¿Peligra la comercialización con Brasil?

En el país limítrofe, el Peugeot 208 registró ventas por 568 unidades y quedó en el puesto 50, el último de la lista que publica la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), lo que representa una caída del 30% respecto al promedio de ventas mensual de 2025, que era de 817 unidades, y en febrero volvió a retroceder, aunque sin cifra exacta porque el modelo no figura en los 50 primeros puestos.

Asimismo, el Peugeot 2008, si bien vivió un mejor posicionamiento por su característica de ser un SUV en Brasil, enfrenta una situación similar. En enero, patentaron 774 unidades, una caída del 17%, y en febrero fueron 551, lo que implica que en el bimestre la retracción ya alcanza el 29% en relación a 2025.

Además, la otra fábrica de Stellantis, en Ferreyra, Córdoba, no se ve obligada a reacondicionar su plan de producción, ya que al exitoso Fiat Cronos sumó el año pasado la fabricación de las pick-up Fiat Titano y Ram Dakota.

Un sector golpeado

La industria automotriz no repunta a comienzos de este año, dado que registra una caída de producción interanual del 30,1%, una baja de las exportaciones del 23,4%, y una menor entrega de unidades a los concesionarios que alcanza una caída del 11,4 % en enero y febrero. Cabe destacar que en junio de 2025 fue el último mes con resultados positivos del sector, cuando se registró una suba del 33,8% interanual.

Fuente y fotos: Data Gremial