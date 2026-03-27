La triste y lamentable noticia fue confirmada por la Policía del Chaco. El paciente Jonathan Ezequiel Balbuena, de 26 años de edad falleció en la tarde de este viernes en el Hospital "4 de Junio", donde permaneció internado desde ayer a media mañana, tras sufrir un accidente laboral en trabajos de demolición en altura, en un predio de calles 16 y 15, pleno centro saenzpeñense. Fuentes consultadas por Periodismo365 consignaron que sus restos fueron trasladados por familiares a Villa Berthet, donde recibirán cristiana sepultura.

El paciente dejó de existir este viernes a las 18.00 horas aproximadamente, y se encontraba internado en el Hospital local con diagnóstico "Traumatismo Encéfalocraneano Grave, con Fractura y hundimiento frontotemporal derecho, Contusiones hemorrágicas temporal izquierdo, Hemorragia subaracnoidea postraumática, asistido con ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica) internado en cama 2 - Shock Room. Causa de muerte: TEC Grave (Traumatismo Encéfalo Craneal) . En ese contexto, se entabló comunicación con la Fiscalía en turno, donde el Dr. Gustavo Rafael Valero manifestó que al ser un Accidente Laboral y al no ser delito, dicha Fiscalía no interviene en el caso.

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