Se trata de CIOCCA, firma que opera comercialmente como CioccaPlast, que el viernes cerró sus puertas y dejó a 17 operarios en situación de total incertidumbre. Denuncian que les deben 8 meses de sueldos.

Este nuevo cierre patronal se dio en la planta ubicada en Mario Bravo 1158 de Lomas de Zamora. Según relataron, al llegar a la fábrica este viernes se encontraron con el portón cerrado, sin una comunicación previa de la empresa ni precisiones sobre la continuidad laboral. La situación, de acuerdo con la denuncia de los empleados, se suma a una crisis que lleva meses. Sostienen que la empresa mantiene deudas de hasta ocho meses de sueldo, además de varios aguinaldos y vacaciones impagas. También afirman que desde octubre de 2023 no se realizan los aportes patronales, lo que dejó al personal sin obra social, sin cobertura de ART y con problemas para percibir asignaciones familiares.

En #LomasdeZamora tras 40 años cerró CIOCCA PLAST y dejó 17 trabajadores en la calle. pic.twitter.com/44VTWFMda9 — Prensar (@prensarinfo) March 14, 2026

Según los trabajadores, pese a la crisis la producción había continuado, aunque en menor escala, y las ventas se realizaban al contado. La empresa se dedica a la fabricación de materiales eléctricos. En su sitio web, CioccaPlast se presenta como una empresa con una planta de “más de 3 mil metros cuadrados” y señala que “fabrica todo tipo de comandos modulares y accesorios eléctricos utilizados en nuestro mercado y en el MERCOSUR”.

Deterioro creciente

Los empleados aseguran que el deterioro se arrastra desde hace tiempo y que el plantel se redujo de manera sostenida. De una nómina que supo tener 45 trabajadores, actualmente quedan unos 17, varios de ellos con entre 20 y 40 años de antigüedad dentro de la firma.

“Me deben 8 meses de sueldo y tres aguinaldos. ¿Cómo hacemos para aguantar? A veces salgo de Uber o hago algo, pero no nos pagan”, contó Gastón, trabajador con 28 años en la planta. El testimonio refleja el impacto económico que describen los operarios, que aseguran haberse visto obligados a buscar ingresos alternativos para sostenerse.

El sindicato de Plásticos (Delegación Lomas de Zamora) intervino tras el bloqueo del portón. Según Jorge Barrios, representante gremial, hubo una comunicación telefónica con la patronal: los dueños prometieron abrir las puertas el martes a las 10 de la mañana para una reunión. Sin embargo, el escepticismo reina en la vereda de la calle Mario Bravo “Yo no les creo, ya tomaron la decisión de cerrar”, sentenció Gastón. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en vigilia, custodiando lo único que queda: las máquinas con las que forjaron la empresa que hoy les da la espalda.

Irregularidades

A la deuda salarial se agrega, según los empleados, una serie de incumplimientos previsionales y laborales. “Desde octubre de 2023 dejó de pagar aportes patronales y jubilaciones… No tenemos obra social, yo tengo chicos y no cobro el salario familiar hace más de un año y medio porque no figuro en ningún lado”, afirmó uno de los trabajadores de la planta. Los reclamos también apuntan contra los dueños de la empresa por la forma en que se manejó el conflicto.

TRABAJADORES DENUNCIAN CIERRE DE UNA FÁBRICA Y RECLAMAN SALARIOS ADEUDADOS: “LLEGAMOS Y NOS ENCONTRAMOS CON ESTA SITUACIÓN"



Un grupo de trabajadores de la firma CIOCCA, que opera comercialmente bajo el nombre CioccaPlast, denunció un presunto cierre patronal en la fábrica ubic… pic.twitter.com/yJZRXxfJqz — Lomas Conectado (@lomasconectok) March 16, 2026

“En 40 años hicieron cinco edificios. Supuestamente dicen ‘tengo una propiedad, la vendo’ (para pagar las deudas salariales), pero no la venden. Venís a reclamar la plata que te deben y te gritan, te agreden, te dicen que sos un inútil”, sostuvo Juan Carlos.

En paralelo, el conflicto empezó a canalizarse a través de la intervención del gremio. “Manifestaron que el martes van a abrir las puertas para tener una reunión con los muchachos… Nosotros ya hemos hecho un montón de presentaciones en el Ministerio de Lomas”, indicó Jorge Barrios, dirigente del Sindicato del Plástico de Lomas de Zamora.

Fuente y fotos: Data Gremial



