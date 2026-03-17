El encuentro es presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y constituye su primer Consejo de Seguridad Interior desde que asumió en el cargo.

El funcionario provincial asiste acompañado por el subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Victoriano Silva, en el marco de una jornada de trabajo que convoca a ministros y responsables de las carteras de seguridad de las distintas provincias argentinas, junto a autoridades de las fuerzas federales.

Durante la jornada se abordan distintos ejes vinculados a la seguridad pública y la coordinación de políticas entre el Gobierno nacional y las provincias. Entre los principales temas se destacan la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el combate al lavado de activos provenientes del narcotráfico y el análisis de los resultados del Plan Paraná, una estrategia regional orientada a reforzar los controles en zonas estratégicas para el tránsito de estupefacientes.

En este marco, desde la provincia del Chaco destacaron los resultados obtenidos en los últimos años en materia de lucha contra el delito, especialmente a través de operativos que permitieron el secuestro de importantes cantidades de droga, vehículos y bienes vinculados a organizaciones criminales.

Durante la apertura del encuentro, la ministra Monteoliva remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones. “La única manera de enfrentar los delitos complejos es trabajando juntos, con coordinación permanente y comunicación fluida entre todas las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales”, expresó.

Para el Gobierno del Chaco, la participación en este tipo de espacios de articulación federal resulta fundamental para fortalecer las políticas de seguridad, intercambiar experiencias con otras jurisdicciones y continuar consolidando estrategias conjuntas que permitan brindar respuestas más eficaces a las problemáticas que afectan a la ciudadanía. Las actividades del Consejo de Seguridad Interior se desarrollan en el Centro de Convenciones de Córdoba, con una agenda de trabajo que se extiende durante toda la jornada.

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