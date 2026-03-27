El especialista Carlos Ferreyra propuso acuerdos subnacionales para resguardar el sistema sanitario frente a la salida de organismos internacionales.

El motivo central de esta comunicación es advertir sobre los daños irreversibles que sufrirá la salud pública tras el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que formaliza la retirada de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ante este escenario, el Dr. Ferreyra propone a los mandatarios provinciales que asuman un acto de valentía y hermandad con sus ciudadanos, firmando Acuerdos Bilaterales Subnacionales con la OMS para no dejar a los argentinos aislados y desprotegidos.

Junto con la carta, el Dr. Ferreyra acaba de presentar su "Informe Estratégico Integral sobre la Retirada de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud y las Vías de Resolución Subnacional". Este exhaustivo documento de análisis geopolítico y sanitario detalla las graves consecuencias experimentadas por otros países que abandonaron la OMS en el pasado (o que fueron alejados por guerras), exponiendo los severos daños que sufrirán la economía nacional, los servicios de atención y las comunidades más necesitadas.

Consecuencias inmediatas del aislamiento

Según el informe, la desconexión del país de la salud global provocará golpes estratégicos inmediatos:

* Colapso en Medicamentos y Vacunas: Al perder el acceso al Fondo Rotatorio y al Fondo Estratégico de la OPS, las provincias ya no podrán adquirir vacunas ni medicamentos de alto costo (oncológicos, tratamientos para el VIH/SIDA) a precios humanitarios de escala global. Los ministerios provinciales deberán comprar en el mercado privado internacional con sobreprecios de hasta un 600%, agotando sus presupuestos en el primer semestre.

* Ceguera Epidemiológica: Los laboratorios provinciales quedarán desconectados de las redes mundiales de alerta temprana (como la red GOARN), enfrentando brotes de dengue o nuevas amenazas respiratorias sin reactivos precalificados ni inteligencia sanitaria.

* Desprotección ante la Crisis Climática: Se perderá el soporte técnico internacional para proteger a las poblaciones vulnerables ante fenómenos de calor extremo (Isla de Calor Urbano y estrés térmico en interiores), elevando la mortalidad en personas mayores y niños.

La Solución: Diplomacia Subnacional y el Artículo 124

Frente a la abdicación del Estado Nacional, el Dr. Ferreyra recuerda a los gobernadores que la Constitución Nacional, en su Artículo 124, los faculta expresamente para celebrar convenios internacionales.

Esta alternativa de contención ya ha sido probada con éxito en el mundo. Durante la primera administración de Donald Trump, cuando Estados Unidos intentó abandonar la OMS, estados como Nueva York, California e Illinois activaron mecanismos de diplomacia subnacional, solicitando membresías directas a la organización para proteger a sus poblaciones y mantener sus sistemas atados a la ciencia mundial. Las provincias argentinas deben replicar de inmediato este modelo para reducir las consecuencias del alejamiento nacional.

Informes gratuitos para todos los sectores

Con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre el impacto directo de esta decisión en sus vidas, su salud y sus bolsillos, el Dr. Ferreyra ha elaborado una serie de Resúmenes Ejecutivos del Informe Estratégico, adaptados para diferentes actores clave:

•Tomadores de Decisiones: Enfocado en la macroeconomía y la resolución jurídica.

•Médicos y Especialistas: Centrado en los daños a la práctica médica clínica, la pérdida de rectoría científica y las pérdidas en la salud de los pacientes.

•Equipos y Trabajadores de la Salud: Dirigido a enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, camilleros y administrativos, alertando sobre el colapso operativo y el riesgo laboral.

•Docentes y Estudiantes de Ciencias de la Salud: Advirtiendo sobre la degradación en la calidad de los planes de formación y la docencia en salas clínicas de hospitales escuela.

•Investigadores: Analizando la pérdida de progreso en medicina local, vigilancia epidemiológica, farmacovigilancia y ensayos clínicos.

•Ciudadanía, Poblaciones Vulnerables y Organizaciones Sociales: Un documento vital para que mujeres, jóvenes, enfermos crónicos, personas mayores, personas con capacidades limitadas, trabajadores y campesinos comprendan la amenaza que representa esta política para su supervivencia diaria, calidad de vida propia, familiar y comunitaria.

Todos estos informes y resúmenes son de acceso totalmente gratuito y pueden ser solicitados por cualquier ciudadano, institución o medio de comunicación enviando un correo electrónico a: cferreyra.cc@gmail.com.

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