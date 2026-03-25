Tambalea la industria automotriz y Toyota encara reuniones para avisarle a los operarios que tiene que recortar otros 500 puestos de trabajo.

La industria automotriz muestra señales de crack en el marco de un modelo económico que prioriza la importación. En ese contexto Toyota, tal vez la empresa líder en el país en lo que tiene que ver con el sector, comenzó a citar a sus operarios para comunicar que va a encarar un nuevo proceso de recorte de puestos de trabajo.

La firma japonesa viene en un proceso de ajuste desde la asunción de Javier Milei y la implementación del modelo libertario. Tras varias etapas de retiros voluntarios, primero, y despidos hormiga. posteriormente, parece encaminarse a quedarse sólo con dos turnos.

Vale recordar que había implementado un tercer turno de producción en su planta de Zárate desde enero de 2023, operando las 24 horas de lunes a viernes. Ahora parece decidida a volver a dos aunque se espera el lanzamiento de nuevos productos. "Hay asambleas en los meeting de Toyota. Se tienen que ir alrededor de 500 empleados más. Se va a 2 turnos", le explicaron a InfoGremiales.

Además de los problemas por los que atraviesa la industria en el país, la automotriz avanza con un proceso de robotización de su línea de producción para adaptar la planta a nuevas exigencias tecnológicas y sostener un ritmo estimado en 180.000 unidades anuales, o incluso superior.

El contexto tanto en lo que tiene que ver con producción como con exportación es desalentador. Según las cifras difundidas por Adefa, la asociación que nuclea a las fábricas automotrices, la producción tuvo un descenso del 30,1% con relación a igual mes del año pasado y la exportación una caída del 28,9% con relación a igual mes del año anterior.

Fuente y fotos: InfoGremiales