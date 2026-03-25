El Municipio local, a través del área de Control de Vectores; continúa realizando operativos de fumigación en distintos sectores de la ciudad. Es con el objetivo de prevenir la leishmaniasis y proteger la salud de los vecinos.

La leishmaniasis es una enfermedad que se transmite a través de pequeños insectos conocidos como flebótomos, pertenecientes a la familia Psychodidae, popularmente llamados “carachai”, “plumilla” o “torito”. Estos insectos adquieren el parásito al picar a un animal infectado y luego pueden transmitirlo a las personas.









Desde el área informaron que estos vectores son de tamaño muy reducido -entre 2 y 3 milímetros-, de vuelo corto y silencioso, y se desarrollan principalmente en ambientes cálidos, húmedos y con presencia de materia orgánica en descomposición, como hojarasca, residuos o suelos sombreados. En este sentido, se destacó que la prevención es clave y requiere del compromiso de toda la comunidad, combinando acciones municipales con medidas en cada hogar.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener patios limpios, sin acumulación de hojas, residuos orgánicos o escombros.

Evitar el crecimiento excesivo de vegetación cerca de las viviendas.

Mantener corrales y criaderos de animales alejados del hogar.

El Municipio continuará avanzando con estas acciones en distintos puntos de la ciudad, reforzando tanto la fumigación como la concientización, entendiendo que la prevención es fundamental para cortar el ciclo de transmisión de la enfermedad.

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