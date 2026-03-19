El presidente visitará este jueves la provincia, tras las graves inundaciones y en medio del escándalo por los viajes de Adorni y su esposa. Esta vez no habrá caravana por las calles.

De acuerdo a la información publicada por Noticias Argentinas, la actividad se llevará a cabo en el Hotel Hilton Garden Inn, de 15.30 a 22, y contará entre sus disertantes con la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globlant, Martín Migoya, y el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán. También hablarán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.

Según publicó Ámbito, Milei no realizará el "Tour de la gratitud" que tenía previsto hacer en la ciudad de Yerba Buena. La suspensión de la caravana con militantes se da en medio de un momento de extrema tensión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia provincial de La Libertad Avanza y la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli, a quien le fracturaron el tabique de un cabezazo cuando visitaba una de las zonas inundadas.

El agresor, que está detenido en el penal de Benjamín Paz, tendría vínculos políticos con el ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros, lo que motivó un pedido de renuncia por parte del presidente de La Libertad Avanza de Tucumán, Lisandro Catalán.

Frente al reclamo de Catalán, Jaldo, un gobernador aliado a la Casa Rosada, justificó en una conferencia de prensa: "Son exabruptos, donde uno entra en una situación de una política sin medir lo que se dice". Y respaldó a Monteros al señalar que "el ministro no tiene ninguna denuncia judicial ni penal, no tiene nada que ver con el hecho". "Quien tiene la facultad constitucional, legal y exclusiva de poner y sacar funcionarios es el gobernador y se llama Osvaldo Jaldo. Es una falta de respeto y un atrevimiento sugerirme a mí que cambie un ministro", advirtió el mandatario provincial. "Miren si este gobernador empieza a opinar, con los sucesos que están pasando en la Nación, que se cambien ministros. Ni el Mago Sin Dientes queda. Que vengan a laburar a Tucumán", agregó Jaldo.

Fuente y fotos: Política Argentina



