El Consejo Superior de la universidad declaró por unanimidad la Emergencia Presupuestaria y Salarial y reiteró el pedido de cumplimiento de la Ley vigente de Financiamiento Universitario.

Es que la partida de gastos y asignada para la UNM en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026 resultó ser un 15% menor al que fuera elevado oportunamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

"Esta situación agrava la problemática que viene atravesando la Universidad desde 2024. Por ejemplo, durante 2025 los gastos de funcionamiento pagados fueron un 36% superior al total transferido por el gobierno nacional, lo que implicó que la UNM tuviera que afrontar esa diferencia sacrificando otras funciones y actividades de suma importancia", explicaron desde la universidad.

Salarios insuficientes para docentes y NODOCENTES

Sumado a ello, el poder adquisitivo de los salarios del personal docente y nodocente del sistema universitario público ha sufrido, desde el mes de diciembre de 2023, una pérdida real cercana al 50%, producto de la insuficiente actualización salarial frente al proceso inflacionario registrado durante dicho período.

Cabe destacar, por ejemplo, que un docente que inicia su actividad en la Universidad con dedicación simple percibe en la actualidad una remuneración inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, situación que resulta incompatible con la responsabilidad que implica el ejercicio de su profesión.

Becas, sin actualización

El Consejo, también, enfatizó en la falta de actualización de las becas estudiantiles, cuyos montos actuales resultan insuficientes para actuar como instrumento de inclusión educativa. Esta situación presupuestaria aquí descripta también afecta la provisión de los fondos imprescindibles para que la infraestructura de la Universidad acompañe la expansión de la oferta educativa en todos sus niveles, así como el fuerte ajuste de los fondos destinados al desarrollo de los proyectos de Investigación, en Ciencia y Tecnología y de Extensión Universitaria.

Pedido por la aplicación del Financiamiento Universitario

En estas circunstancias, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno reitera el pedido de cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente (LFEU) sancionada por el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025, cuya aplicación ha sido suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional. Durante la sesión estuvieron presentes los gremios docentes y nodocentes que explicaron la grave situación que viven los trabajadores de la universidad.

A 50 años de la última dictadura cívico-militar

El Consejo Superior aprobó, en consonancia con lo propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional, la incorporación de la leyenda: “1976-2026: 50 años por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más” para toda la papelería y comunicación oficial de este año. Esta acción da cuenta del rol que ocupan las universidades nacionales en la defensa por los derechos humanos. De este modo, la UNM refuerza la importancia de mantener la memoria colectiva y reivindica los valores de Memoria, Verdad y Justicia.

En este contexto, además, durante la sesión se proyectó una producción audiovisual realizada por la UNM en conmemoración de los 50 años del Golpe que retrata las diversas acciones realizadas por la comunidad universitaria en materia de derechos humanos.

Fuente y fotos: InfoGremiales