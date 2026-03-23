En el sur y el suroeste del Estados Unidos, las subidas del precio de las naftas son ya severas debido a las consecuencias de la guerra. Los conductores lamentan cómo esos incrementos inesperados, esmerilan sus presupuestos.

Ninguna región de Estados Unidos se ha librado. Sin embargo, muchos de aquellos estados del sur y suroeste del país que disfrutaban de algunos de los precios de la gasolina más bajos antes del estallido de la guerra, han experimentado los mayores incrementos, según un análisis del New York Times basado en datos de GasBuddy.

Al 14 de marzo, los precios de la gasolina se habían disparado cerca de un tercio en Luisiana, Mississippi, Oklahoma y Texas desde el inicio de la guerra. En Colorado, los precios habían subido 35%. En Nuevo México, el estado más afectado, los precios habían subido casi un 40%.

Durante el fin de semana, los conductores que paraban en las estaciones de servicios comentaron que la escasez empezaba a hacerse notar, y que los precios más altos obligaban a algunos a reconsiderar sus hábitos para el uso del vehículo. Otros dijeron que seguían como siempre, soportando los precios elevados con la esperanza de que la crisis terminara pronto.

En el tranquilo pueblo de esquí de Taos, Nuevo México, Sancho Díaz, un mecánico a domicilio, estaba repostando su Ford F-250 clásico en una gasolinera el sábado por la mañana. “No me afecta mucho porque trabajo desde mi camión, así que simplemente le paso el combustible al cliente”, dijo.

Otros conductores que también cargaban combustible allí expresaron preocupación por los precios más altos, aunque dijeron que no estaban dispuestos a cambiar sus planes para evitarlos. Fernando Gómez, conductor de un camión de carga para el negocio familiar en Taos, afirmó que sus ganancias aún no se habían visto muy afectadas, pero tenía una mirada pesimista hacia adelante. Preveía que los consumidores que dependen de productos transportados por carretera pronto deberán absorber los costos indirectos. “Por supuesto que los precios de los alimentos van a subir”, dijo Gómez. “Todo lo que consumimos o usamos llega en camiones”.

Ante la creciente preocupación por las próximas elecciones de medio término, la administración de Donald Trump ha tomado algunas medidas iniciales para mitigarlas, incluyendo el uso de las reservas estratégicas de petróleo del país.

También ha flexibilizado las sanciones a las exportaciones de crudo ruso, así como a parte del petróleo iraní que ya se encuentra en el mar, una medida que podría fortalecer la maltrecha economía del país persa y que señala un giro radical en la política estadounidense. Pero sin una solución inmediata al conflicto a la vista, no está claro cuánto durarán los precios elevados ni hasta dónde podrían llegar.

En una gasolinera Birdie’s del barrio Seventh Ward de Nueva Orleans, Habibullah Saleem, de 85 años, era una de las varias personas que intentaban completar sus tanques antes de que los precios subieran aún más. Mientras llenaba su pequeña camioneta, comentó que estaba gastando el dinero del alquiler en gasolina.

Charles McThomas, de 54 años, a su vez, comentó que condujo toda la mañana buscando naftas más baratas. Evitó la larga fila en Birdie’s porque tenía que ir a trabajar. Pero cuando finalmente llene el tanque, calcula que le costará u$s 200, en lugar de los 150 habituales. “Antes, la gente solo echaba la gasolina suficiente para llegar a su destino”, dijo. “Pero ahora veo que la gente llena el tanque por completo porque no saben cuánto costará mañana”.

Fuente y fotos: Clarín