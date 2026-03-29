Un joven de 22 años falleció esta noche tras un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Nacional N° 89, en jurisdicción de Campo Largo.

Ambos motociclistas fueron derivados al hospital de Avia Terai, donde se confirmó el deceso del conductor, mientras que el acompañante, de 16 años, se encuentra fuera de peligro. Por disposición de la Fiscalía en turno, al conductor de la camioneta se le notificó imputación en libertad por “Homicidio culposo en Accidente de tránsito”. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Intervino personal policial y peritos del Poder Judicial.

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