Por tareas preventivas, habrá afectación en el servicio de agua potable en localidades del interior provincial

Desde la empresa informaron que, una vez finalizadas las tareas, se restablecerá de manera progresiva la prestación habitual del servicio. Asimismo, explicaron que estos trabajos son fundamentales para mejorar la calidad del suministro y prevenir cortes imprevistos durante condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos o tormentas. Se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable del agua durante el período de afectación.

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