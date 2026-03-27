"El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes", señalaron. Desde Fadeeac advirtieron que el aumento del gasoil en marzo fue “desproporcionado” y reclaman una actualización urgente de tarifas.

Según informaron desde la entidad, los precios del gasoil y las naftas aumentaron entre tres y cinco veces desde principios de mes, con subas acumuladas que oscilan entre el 20 y el 25%. En ese contexto, el gasoil grado 2, el más utilizado por el transporte de cargas, ya supera los $2100 por litro.

Desde la federación señalaron además que el mes podría cerrar con el mayor incremento de costos en combustibles de los últimos dos años. En términos comparativos, remarcaron que el valor del gasoil medido en dólares (alrededor de 1,50 por litro) se ubica entre los más altos de la última década en Argentina y posiciona al país como uno de los más caros de la región. “El combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos”, explicó el presidente de Fadeeac, Cristian Sanz, quien advirtió que la situación impacta de lleno en las más de 6.500 pymes del sector.

También destacó la velocidad de los aumentos: mientras que en todo 2025 el gasoil había subido un 45%, en apenas 20 días de marzo los incrementos ya superaron un tercio de ese total anual. En ese marco, desde la entidad reclamaron una actualización urgente de tarifas para sostener la actividad. “Si no se adecuan, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar”, sostuvo Sanz, y recordó que los camiones transportan más del 90% de la economía del país.

Además, advirtió sobre las posibles consecuencias: “No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes”. Desde el área de estudios económicos de la federación señalaron que cada aumento del 10% en el gasoil impacta directamente en al menos un 3,5% de los costos operativos en viajes de media y larga distancia.

Fuente y fotos: Rosario 3



