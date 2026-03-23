Trump ordena detener cinco días los ataques a instalaciones eléctricas tras conversaciones "positivas" con Irán.

Giro de guion en la crisis del estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que ha ordenado al Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares previstos contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes. La decisión llega tras lo que el mandatario ha calificado como "conversaciones productivas" entre Washington y Teherán para la resolución de las hostilidades en Oriente Medio. "Irán está muy interesado en llegar a un acuerdo, y podría ser en cinco días o antes", ha dicho el mandatario en el canal de televisión por cable Fox Business.

Previamente, y a través de su red social, Truth Social, Trump ha detallado que el diálogo mantenido hasta ahora ha sido "profundo, detallado y constructivo". Esta tregua de 120 horas congela de facto el ultimátum de 48 horas que el propio presidente había lanzado y que situaba al mundo a las puertas de un conflicto energético y militar sin precedentes.

Según una fuente citada por la agencia estatal FARS, Trump habría decidido retirarse "tras enterarse de que Irán atacaría todas las centrales eléctricas de Asia Occidental", sin que por el momento haya confirmación, ni comunicado oficial por parte de Teherán.

El régimen iraní también desmiente un supuesto diálogo directo que, según el presidente de Estados Unidos, sí existe y habría arrancado por iniciativa de Teherán, aunque sin aclarar con quién está negociando Washington. Hablan con un líder "muy respetable" que no sería el teórico dirigente, Mojtaba Jameneí, de quien ha dicho no haber tenido noticias. "No sé si está vivo", ha dicho, para acto seguido matizar cualquier intención de escalada personal contra la familia del clérigo declarando: "No quiero que lo maten". En el caso de llegar a un acuerdo, sería "un gran comienzo para Irán y la región" en incluso Israel "estará muy contento".

La tensión continúa

Pese al tono optimista de la Casa Blanca, la situación sigue siendo de extrema fragilidad. Trump ha supeditado la suspensión de los ataques a que las supuestas reuniones en curso, anunciadas únicamente por él, "tengan éxito". Por su parte, Teherán había endurecido su discurso en las últimas horas, advirtiendo de represalias directas contra intereses de Washington y sus aliados si se produce cualquier ataque contra su territorio.

Este movimiento diplomático se produce, además, tras intensas presiones internacionales y declaraciones de representantes del Kremlin y Pekín, que instaban a ambas potencias a evitar una escalada que amenazaba con desbordar el plano militar para trasladarse de lleno al colapso energético global.

Su intervención parece estar siendo determinante. Una hora después del anuncio hecho por Trump, la francesa AFP informaba de conversaciones mantenidas entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia e Irán, una vez concluido el supuesto diálogo previo entre Irán y Estados Unidos.

Fuente y fotos: RTVE - AFP