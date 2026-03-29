"El avance de esta obra significa mucho para el norte de nuestra provincia y la habían prometido muchísimas veces. Permitirá que los vuelos sanitarios puedan operar incluso en condiciones climáticas adversas, algo fundamental en una zona alejada de los principales centros de salud”, expresó el Gobernador Leandro Zdero.

Actualmente, los trabajos presentan un avance importante y son financiados con recursos provinciales. El gobernador Leandro Zdero destacó también la importancia estratégica de esta infraestructura para la región y remarcó el impacto que tendrá en el desarrollo turístico: “Estamos pensando en el futuro, en el enorme potencial que tiene para El Impenetrable. Esta pista permitirá mejorar la llegada de visitantes, especialmente turismo internacional vinculado a la naturaleza”.

El mandatario subrayó que se trata de una obra ejecutada con recursos y administración provincial, lo que demuestra “que cuando hay decisión política y una correcta administración, las obras se pueden concretar”.

Impacto regional

Por su parte, el intendente Vicente González valoró la concreción de una obra largamente esperada por la comunidad. “Es una obra muy importante que beneficiará no solo a la localidad, sino a toda la zona. Durante mucho tiempo fue un proyecto pendiente, y hoy se está haciendo realidad”, señaló.

En tanto, el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, explicó que la pista cumple con todas las condiciones técnicas y normativas vigentes, lo que permitirá operar con aeronaves utilizadas tanto para vuelos sanitarios como turísticos. Además, destacó que la obra se ejecuta íntegramente por administración provincial, con personal, equipos y logística propios.

Si bien las lluvias registradas en las últimas semanas generaron demoras en el ritmo de trabajo, se prevé que, con la mejora de las condiciones climáticas, se pueda recuperar el tiempo y finalizar la obra hacia fines de 2026. Esta intervención representa un paso clave para garantizar el acceso a servicios esenciales, mejorar la conectividad aérea y promover el crecimiento económico en una de las regiones que durante década fue postergada.

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