Este viernes a la noche, en el marco de la investigación por la muerte de Bernabé Navarro; efectivos de la Policía del Chaco realizaron varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Villa Ángela, en una causa que ya se investiga como "Supuesto Homicidio".

También se inspeccionaron otros inmuebles vinculados a la investigación, donde continuaron las tareas en busca de más elementos que aporten a la causa. Estos allanamientos forman parte de los avances en la investigación, tras el hallazgo del cuerpo del Bernabé Navarro de 82 años y la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el hecho. La Justicia continúa trabajando para esclarecer lo sucedido.

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