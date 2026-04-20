El Presidente profundizó su alineamiento con ese país en una conferencia de prensa junto al primer ministro Benjamin Netanyahu. Y ratificó la intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén "cuando las condiciones lo permitan".

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países. El objetivo, dijo, es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”.

En el plano tecnológico, el mandatario dio a conocer la firma de un memorándum de entendimiento en Inteligencia Artificial (IA) y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos. “Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica, porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio”, sostuvo

Uno de los anuncios más destacados fue la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac”. Se trata de una iniciativa geopolítica que toma como referencia entendimientos diplomáticos que permitieron acercar posiciones entre Israel y países árabes en los últimos años. Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

La propuesta apunta a construir una red de cooperación entre países que compartan valores políticos e institucionales, en un contexto global que Milei definió como desafiante. “Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas”, dijo.

En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”. La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.

Fuente y fotos: Diario Popular



