“Toda la ciudad está tapada con agua, en todos los sectores de la ciudad”, afirmó el jefe comunal de Castelli, Pío Sander, en comunicación con CIUDAD TV, mientras se trasladaba hacia la ruta para inspeccionar los puentes y coordinar las tareas de emergencia.

“Toda la ciudad está tapada con agua, en todos los sectores de la ciudad”, afirmó el jefe comunal en comunicación con CIUDAD TV, mientras se trasladaba hacia la ruta para inspeccionar los puentes y coordinar las tareas de emergencia.

Según relató Sander, las lluvias comenzaron en la madrugada del lunes, aproximadamente a la 1:50, y se extendieron con gran intensidad hasta las 3 de la mañana. Entre el domingo y ese momento ya habían acumulado entre 150 y 160 milímetros, pero la medición total superó los 200 milímetros. El temporal incluyó tormenta eléctrica, granizo y caída de árboles, con cortes de energía en distintos sectores de la ciudad.

El intendente señaló que uno de los principales obstáculos para el escurrimiento del agua es la ruta 95, que funciona como una barrera natural hacia el este. “Tenemos un gran murallón que es la ruta 95”, explicó, y detalló que las alcantarillas existentes resultan insuficientes ante el volumen de agua acumulado. El único canal de desagüe disponible es el canal 1, una obra de 18 o 19 kilómetros que desemboca en el reservorio Almalá, pero que también enfrenta dificultades para absorber el caudal extraordinario. “Todas las calles corren el agua como que fueran unos tremendos desagües”, graficó Sander.

En ese contexto, el municipio activó su comité de emergencia y trabaja en conjunto con la cooperativa Gregorio Portillo, el Área Provincial del Agua, Vialidad, Secheep mismo. Una de las medidas en curso es la instalación de bombas arroceras sobre la ruta para facilitar el paso de agua y mejorar la circulación de personas y vehículos. La escuela Gabriela Mistral fue habilitada como punto de evacuación, aunque el ingreso a los barrios más afectados presenta grandes dificultades. “Hay que tener mucho cuidado porque el oleaje que uno puede llegar a hacer con los vehículos hace más daños”, advirtió el intendente.

Sobre los evacuados, Sander indicó que por el momento las familias se están auto evacuando entre sí, sin que el municipio haya podido movilizar traslados masivos dado que la circulación en la ciudad es prácticamente imposible. Estimó que “el 80% de la población tiene agua dentro de las casas”. Ante la pregunta sobre cómo se desarrollará la jornada, el intendente convocó a la paciencia y la solidaridad vecinal: “Estos fenómenos naturales son muy complicados y no es fácil la intervención hasta que no pare de llover”.

Al margen de la emergencia, Sander también se refirió brevemente al Congreso del Partido Justicialista realizado el fin de semana, en el que participaron intendentes y miembros del Consejo Provincial del PJ. Describió el encuentro como “una jornada de trabajo y de organización” orientada a “poner sobre la mesa algunos problemas que está teniendo la sociedad” y a discutir cómo el peronismo se reorganiza de cara a las elecciones de 2027. Descartó que se hayan tratado candidaturas.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día