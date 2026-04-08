Desde abril dejan de pagarse los $78.000 mensuales. Javier Milei acelera el fin del esquema heredado del Potenciar Trabajo y lanza un sistema de capacitación con condiciones más estrictas.

El anuncio de la medida fue realizado a través de la cuenta de X del ministerio de Capital Humano. De este modo, la cartera liderada por Sandra Pettovello confirmó que los beneficiarios pasarán a un nuevo sistema de vouchers para acceder a cursos de oficio y formación profesional, con el objetivo de mejorar la inserción laboral.

El Ministerio de Capital Humano oficializó la finalización del Programa Volver al Trabajo, en el marco de una reestructuración de las políticas sociales orientadas al empleo. La medida fue comunicada oficialmente este martes a través de redes sociales y forma parte de una estrategia iniciada con la reformulación del Potenciar Trabajo.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que la decisión "responde a una planificación desde su creación", en referencia a la transición hacia nuevos esquemas de asistencia enfocados en la capacitación laboral.

En esa línea, el Gobierno confirmó que las personas que formaban parte del Programa Volver al Trabajo no perderán el acceso a herramientas de apoyo. En su lugar, podrán incorporarse a un nuevo Sistema de Vouchers destinado a cursos de oficio y formación profesional.

Finalización del Programa Volver al Trabajo y reconversión en Sistema de Vouchers.@JMilei pic.twitter.com/8Tm5SRpCrw — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 7, 2026

Según detallaron fuentes oficiales, esta iniciativa buscará fortalecer la empleabilidad a través de capacitaciones específicas, alineadas con las demandas del mercado laboral actual. El sistema de vouchers permitirá a los beneficiarios elegir cursos en distintas áreas, con el objetivo de adquirir habilidades prácticas y mejorar sus oportunidades de empleo formal.

En tanto, la iniciativa genera expectativas en torno a su implementación y alcance real. Mientras el Gobierno sostiene que el nuevo esquema mejorará la empleabilidad, distintos sectores advierten sobre la necesidad de garantizar una transición efectiva para los beneficiarios.

Por último, la eliminación del programa se inscribe dentro de un cambio más amplio en la política social del Gobierno, que apunta a reemplazar los planes asistenciales tradicionales por mecanismos que promuevan la inserción laboral.

Fuente y fotos: Crónica



