Este lunes, llegó al Chaco, el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman.

El encuentro se da luego de las gestiones encabezadas por el gobernador Leandro Zdero junto a su equipo económico, que permitieron a la provincia acceder a una asistencia financiera por parte del Gobierno nacional, con el objetivo de aliviar la carga de deuda y garantizar el cumplimiento de compromisos inmediatos.

Según se informó, los fondos estarán destinados a cubrir vencimientos vinculados al bono internacional en dólares que la actual gestión viene afrontando desde el inicio de su mandato. En ese contexto, el Chaco integra el grupo de jurisdicciones que accederán a un adelanto de coparticipación con una tasa del 15%, lo que permitirá mejorar las condiciones de financiamiento frente a las alternativas del mercado.

Abraam explicó que se trata de una deuda “emitida durante la gestión de Domingo Peppo, posteriormente defaulteada y reestructurada por Jorge Capitanich, y que hoy la provincia afronta con un importante esfuerzo”.

Por su parte, Guberman señaló que la situación del Chaco no es aislada, sino que “forma parte de un contexto general que afecta a varias provincias en el acceso al financiamiento”. En ese sentido, explicó que “esta herramienta de asistencia surge como una alternativa para enfrentar la actual coyuntura financiera. El objetivo es brindar una opción de financiamiento más accesible que permita atender vencimientos y dar previsibilidad, respetando la autonomía de cada provincia”, indicó el funcionario nacional. Asimismo, remarcó que el esquema alcanza a varias provincias y que los desembolsos se realizarán de manera progresiva, de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción.

Por último, Abraam subrayó que esta asistencia representa “un avance en el proceso de ordenamiento y desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023”, y permitirá reducir la situación financiera y cumplir con las obligaciones asumidas.

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