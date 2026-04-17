El presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, informó que a partir del lunes 20 de abril quedará habilitado el anticipo de aguinaldo para trabajadores del sector público provincial, en el marco de una medida destinada a brindar alivio financiero y acompañar la economía de las familias chaqueñas.

Asimismo, el titular de la entidad bancaria destacó que la medida cuenta con el respaldo del Gobierno provincial. Desde el Nuevo Banco del Chaco señalaron que esta modalidad permite a los trabajadores acceder de manera anticipada a una parte de su aguinaldo, facilitando la planificación de gastos y fortaleciendo el consumo en la economía local. El anticipo funciona como un préstamo de acceso rápido, disponible para empleados del sector público, que puede gestionarse a través de la plataforma NBCH24 Online Banking, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, además de cajeros automáticos.

La iniciativa se enmarca en una política de acompañamiento financiero impulsada por el Gobierno provincial, que busca generar herramientas concretas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar la actividad económica en la provincia.

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