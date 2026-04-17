La asfixia del Gobierno a los municipios está agotando las reservas locales. El aumento de la demanda de alimentos y la caída del poder adquisitivo configuran un escenario “desastroso”.

Tras la entrega de un documento en el Ministerio de Economía, más de 500 intendentas e intendentes de todos los colores políticos se reunieron en la Federación Argentina de Municipios (FAM) para denunciar la gravísima situación económica y social que atraviesan sus distritos. El diagnóstico fue unánime y alarmante: la gestión del presidente Javier Milei está gestando una “catástrofe” que afecta transversalmente a todos los sectores de la sociedad.

Según trascendió de algunos asistentes, en la multitudinaria reunión en la sede de la FAM tras la entrega del documento en el Ministerio de Economía, su presidente, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, resumió en una frase lo que las jefas y jefes comunales están advirtiendo en sus comunas: “Duele y desespera ver cómo Milei está gestando una profunda catástrofe económica y social cada día, un desastre que es transversal, que afecta a todos los sectores de la sociedad y que será muy difícil de remontar”.

La preocupación central de los jefes comunales radica en el agotamiento de los recursos locales. Según advirtieron, los municipios sostuvieron con fondos propios áreas críticas como la salud, la alimentación, la educación y la infraestructura durante los últimos años, pero advierten que "se acaban los recursos".

Según denunciaron desde la FAM, la desatención del Gobierno Nacional es total: no llegan medicamentos, se cortaron los fondos para el transporte público y se paralizaron las obras de mantenimiento en rutas, lo que ya se traduce en un incremento de accidentes.

En algunas ciudades, la demanda de alimentos creció un 300%, un reflejo directo de la crisis que el Ejecutivo parece ignorar al privilegiar la "especulación financiera" sobre las necesidades básicas de la población, alertaron desde la Federación que conduce Espinoza.

Clase media empobrecida y trabajadores indigentes

El impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos fue descrito por Espinoza como un "círculo de dolor espantoso". Los intendentes relataron cómo el empresario no vende y por ende no puede pagar mejores salarios, mientras el trabajador ve cómo su sueldo se diluye antes de llegar a fin de mes. La clase media se está “empobreciendo” y la clase trabajadora está cayendo en la “indigencia”, indicaron desde la FAM.

Un dato revelador del comunicado emitido por la Federación es el endeudamiento para comer: muchas familias están comprando alimentos con tarjetas de crédito o billeteras virtuales, lo que los obliga a enfrentar tasas de interés de hasta el 180% cuando se atrasan en los pagos, una cifra que triplica los peores registros de gestiones anteriores. Según sostuvo Espinoza, en este escenario sobrevuela el "fantasma de la desnutrición", afectando especialmente a niños y abuelos.

Tras describir este panorama, desde la FAM lanzaron una dura crítica a la figura del Presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que consideran una absoluta falta de “humanidad” y “sentido común”. Los intendentes advierten que el Gobierno vive en un aislamiento de la realidad y prefiere la comunicación a través de redes sociales y "dibujitos animados" generados con inteligencia artificial antes que enfrentar el sufrimiento real de la gente.

Fuente y fotos: El Destape



