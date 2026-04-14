Este martes, el Bloque “Chaco Puede” ratificó, en rueda de prensa, las 10 razones para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia.

Los diputados del bloque fundamentaron la iniciativa en 10 razones concretas que hacen al ahorro de recursos públicos, la simplificación del proceso electoral y el fin de los privilegios de la política sobre los ciudadanos.









El bloque sostiene que eliminar las PASO significa:

1. Menos gasto político. Se destina 3.000 millones en una elección que no define cargos. Con este cambio, la plata irá adonde hace falta.

2. Las internas las paga la política. Los partidos resuelven sus peleas, no la gente con sus impuestos.

3. Chau privilegios. La política deja de usar recursos públicos para ordenar candidaturas.

4. Basta de instar a la ciudadanía que vaya a votar varias veces al año. Más simple y menos desgaste.

5. Menos vueltas para el ciudadano. Menos trámites, menos confusión, menos tiempo perdido.

6. Sin distorsiones. Se evita que una instancia previa condicione el resultado final.

7. Menos especulación. Se terminan las jugadas y cálculos que no le importan a la gente.

8. No más “encuestas” pagadas por todos. Las PASO dejan de ser un sondeo gigante financiado por los ciudadanos.

9. Más gestión, menos campaña. Menos calendario electoral, más tiempo para resolver los problemas de la gente.

10. Elecciones claras. Un sistema más simple, directo y fácil de entender.

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