El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informó que el próximo lunes 20 de abril se acreditará el Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”.

En esa línea, el funcionario subrayó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos permiten sostener el cumplimiento de las obligaciones salariales. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó.

Desde la cartera económica señalaron que esta acreditación se enmarca en una política de administración responsable, orientada a brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, ya que estos recursos impactan directamente en el consumo y en la actividad comercial local. Como es habitual, el Refrigerio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, herramienta que garantiza mayor agilidad y seguridad en la acreditación del beneficio.

Periodismo365